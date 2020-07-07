Ощадбанк розширив коло клієнтів, які можуть отримати іпотеку під 9,99%

АТ "Ощадбанк" розширило коло клієнтів, які можуть отримати кредит на житло за програмою "Звісно, 9,99", та продовжує зниження процентних ставок за іпотечними кредитами.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"З метою підтримки працівників державного сектору економіки Ощадбанк розширив коло клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% у рамках програми «Звісно, 9,99» (раніше «Звісно, Док»). Скористатись програмою, яку банк запустив у квітні поточного року, крім працівників медичної сфери відтепер можуть державні службовці, співробітники Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку зауважили, що для всіх клієнтів також знижено процентну ставку на 2 відсоткових пункти за стандартними іпотечними програмами. Залежно від початкового внеску ставки стартують від 13,49%.

Зазначається, що перевага іпотечних програм Ощадбанку – фіксована відсоткова ставка протягом усього терміну користування кредитом. Клієнт з самого початку може чітко оцінити повну вартість кредиту і визначити суму платежу за кожний місяць користування ним. Відсоткову ставку за укладеним кредитним договором не буде переглянуто через рік або два, вона не залежить від вартості депозитних ресурсів протягом строку користування кредитом. Початковий внесок за певними програмами становить від 20%.

«Попит на доступну іпотеку значний. За оцінками експертів 6 млн українців потребують власного житла. З огляду на суттєве зниження облікової ставки та постійну увагу до питання доступності кредитування іпотека вже найближчим часом має всі підстави стати реальним механізмом вирішення житлового питання. Кілька останніх років ми працюємо над поліпшенням умов іпотечного кредитування та знижуємо відсоткові ставки. Зокрема, у 2019 році ставка за кредитами в Ощадбанку була на рівні 20%, на початку 2020 року – 15-16%. У квітні запущено кредитування медиків під 9,99%. Наразі ми розширили коло потенційних учасників цієї програми, а ставку за стандартними програмами знизили до 13,49%», – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Він висловив переконання, що тенденція зниження ставок продовжиться.

Ощад надає кредити на придбання нерухомості на первинному та вторинному ринку, а також кредити під іпотеку. Програми кредитування первинного ринку розробляються окремо з кожним забудовником.

Як повідомлялося, раніше Ощадбанк запустив програму кредитування «Звісно, Док», яка передбачає придбання квартири або приватного будинку на вторинному ринку за ціною не менше 100 000 грн. Позичальник має застрахувати життя та іпотечне майно на термін дії кредитної угоди. Проценти будуть нараховуватись на фактичну заборгованість за іпотекою. Клієнт може сплачувати за кредитом щомісячно рівними частинами або ануїтетними платежами у відділеннях Ощадбанку або через Ощад 24/7.