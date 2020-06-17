Moody’s підвищило рейтинги Ощадбанку
Про це повідомляє пресслужба банку.
"16 червня 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило рейтинги Ощадбанку, зокрема: базову оцінку кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) до рівня «b3», рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті (Long Term Bank Deposits Fgn Curr) до рівня «Caa1», рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті (Long Term Bank Deposits Local Curr) до рівня «B3», довгостроковий рейтинг ризику контрагента в іноземній валюті (Long Term Counterparty Risk Rating Fgn Curr) до рівня «В2», рейтинг ризику контрагента за національною шкалою (National Scale Rating) до рівня «A1.ua»", - йдеться в повідомленні.
Довгострокові рейтинги Ощадбанку наразі мають стабільний прогноз.
В Ощадбанку зауважують, що базова оцінка кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) банку на рівні «b3» відображає його важливе системне значення.