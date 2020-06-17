Міжнародне рейтингове агентство Moody’s 16 червня 2020 року підвищило рейтинги АТ "Ощадбанк", зокрема базову оцінку кредитоспроможності до рівня "b3".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"16 червня 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило рейтинги Ощадбанку, зокрема: базову оцінку кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) до рівня «b3», рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті (Long Term Bank Deposits Fgn Curr) до рівня «Caa1», рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті (Long Term Bank Deposits Local Curr) до рівня «B3», довгостроковий рейтинг ризику контрагента в іноземній валюті (Long Term Counterparty Risk Rating Fgn Curr) до рівня «В2», рейтинг ризику контрагента за національною шкалою (National Scale Rating) до рівня «A1.ua»", - йдеться в повідомленні.

Довгострокові рейтинги Ощадбанку наразі мають стабільний прогноз.

В Ощадбанку зауважують, що базова оцінка кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) банку на рівні «b3» відображає його важливе системне значення.