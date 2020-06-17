Moody’s підвищило рейтинг ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги ПриватБанку, зокрема базову оцінку кредитоспроможності з "саа1"до "b3".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"16 червня міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги ПриватБанку, зокрема базову оцінку кредитоспроможності до "b3" з "саа1", рейтинг за депозитами в іноземній валюті до "Caa1" з "Caa2" та рейтинг за депозитами в національній валюті до "B3" з "Caa1". Прогноз за рейтингами по депозитах змінено на "стабільний" з "позитивного", - йдеться в повідомленні.

В Moody's зазначили, що підвищення рейтингів ПриватБанку обумовлено підвищенням суверенного рейтингу України та відображає високий рівень рентабельності банку, що спирається на стабільні комісійні доходи, низьку залежність банку від ринкового фінансування та дуже високий рівень ліквідних активів.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 червня 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody's повідомило про підвищення рейтингу України з рівня Caa1 до рівня B3, підтвердивши стабільний прогноз. Цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення зовнішньої вразливості після оголошення нової програми Stand-By від МВФ.