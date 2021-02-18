Земельна реформа і не тільки: Шмигаль назвав першочергові завдання уряду

Серед першочергових завдань уряду на 2021 рік є завершення земельної реформи та проведення «Великої приватизації».

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на зустрічі з послами країн Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Минулого року ми вдало розпочали й провели малу приватизацію, цього року маємо на меті залучити до 12 млрд грн від продажу об’єктів великої приватизації», — підкреслив Шмигаль.

Учасники зустрічі обговорили залучення інвестицій в економіку України. Глава уряду повідомив, що Кабінет Міністрів на засіданні у середу наділив UkraineInvest повноваженнями супроводу інвесторів зі значними інвестиціями, що є важливим кроком для реалізації ініціативи Президента.

«Ми багато працюємо над тим, щоб умови для інвесторів ставали сприятливішими. Починаючи від "Дія City", завершуючи запровадженням в енергетиці RAB-тарифів. Це абсолютно європейський інструмент, покликаний здешевити підключення інвесторів до енергомереж, що було одним з найнижчих показників України в рейтингу Doing Business», — зазначив Шмигаль.

Загалом, за його словами, лібералізація торгівлі між Україною та ЄС, а саме «промисловий безвіз» та приєднання української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E, — це конкретні кроки уряду для подальшої євроінтеграції України.

Учасники зустрічі підбили підсумки сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбулося 11 лютого у Брюсселі.

«Ми домовилися про проведення цьогоріч всебічного перегляду досягнення цілей Угоди про асоціацію та, зокрема, підтвердили готовність розпочати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках ПВЗВТ», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що за результатами засідання сторони узгодили подальші кроки у частині інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблення секторальної інтеграції.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, спрямований на відновлення інвестиційної активності в Україні. Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.