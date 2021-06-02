Рада розгляне десять ратифікацій та законопроєкти про заборону продажу ліків дітям

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 2 червня, планують розглянути в першому читанні проєкти законів №5122, №5122-1, №5122-2 "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям".

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Парламентарії також мають намір розглянути питання щодо десяти ратифікацій. Зокрема, йдеться про законопроєкти №0085 "Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів", №0092 "Про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду", №0075 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації", №0102 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво".

Крім цього, нардепи планують розглянути у першому читанні проєкти законів №5123 та №5123-1 "Про внесення змін до статті 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям", №5415 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)", №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

У другому читанні нардепи можуть розглянути законопроєкти №3602 "Про внесення змін до частини 5 статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" щодо усунення невизначеності обов'язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", №3403 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", №3498 "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту". Також для розгляду у другому читанні запропоновано законопроєкт №4113 "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю".