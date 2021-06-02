Законопроєкт «Про правосуддя, дружнє до дитини» можуть внести до Ради у червні - Малюська

Проєкт закону «Про правосуддя, дружнє до дитини» вже в цьому місяці може бути внесений на розгляд Верховної Ради.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав під час спільної наради з керівниками правоохоронних органів, присвяченої захисту прав дітей та протидії дитячій злочинності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Розробка та подання до Верховної Ради законопроєкту про правосуддя, дружнє до дитини. Такий законопроєкт такого спрямування та змісту вже обговорюють, чимало спроб було його написати, мінімум вже десять років. Бачимо світло в кінці тунелю й очікуємо, що вже у червні він буде зареєстрований у парламенті”, - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що цей законопроєкт ще не пройшов процедуру погодження Кабміном, тому поки що він не описуватиме його детально.

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Як повідомлялося, Мін’юст разом із провідними експертами розробляє проєкт закону "Про правосуддя, дружнє до дитини". Його мета – створити ефективну та повноцінну систему ювенальної юстиції, спроможну забезпечити законність, обґрунтованість та ефективність кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом, і спрямовану на захист прав і свобод дітей-потерпілих та дітей-свідків.