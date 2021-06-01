В Україні торік 259 дітей були засуджені до позбавлення волі

В Україні упродовж останніх 5 років близько 300 дітей щорічно засуджуються до позбавлення волі.

Про це сказала представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина під час онлайн-презентації результатів моніторингу судових процесів "Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект)", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Торік в судах розглядалися 6 377 справ, де були присутні діти в якості або підозрюваних, або жертв. Розглянуто 3094 справи, і засуджено було 2208 дітей. З них 259 дітей були засуджені до позбавлення волі. Хочу сказати, що ця цифра в останні роки є доволі стабільною. Близько 300 дітей щороку за останні близько років 5 засуджуються до позбавлення волі”, - розповіла Філіпішина.

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Водночас вона зазначила, що минулого року понад 5 тисяч українських дітей офіційно визнані такими, що постраждали від кримінальних правопорушень, за її словами, торік суди розглянули справи стосовно півтори тисячі дітей, які стали потерпілими від кримінальних правопорушень.

“На превеликий жаль, моніторинг засвідчив, що неможливо виокремити статистику, яка кількість дітей як свідків проходила по кримінальному процесу і відсутня статистика стосовно участі дітей у справах про адміністративні правопорушення", - додала Філіпішина.

Як повідомлялося, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.