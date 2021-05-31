Рада може ухвалити звернення про визнання Лукашенка загрозою міжнародній безпеці у вівторок

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає, що парламент має якнайшвидше розглянути проєкт постанови щодо звернення до світових організацій з вимогою визнати режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Таку думку парламентарій висловила під час засідання Погоджувальної ради, передає Укрінформ.

“Я хочу приєднатися до зареєстрованої у Верховній Раді постанови №5560 про звернення до міжнародних організацій, а також до урядів, парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародні безпеці. Ця постанова повинна бути розглянута якнайшвидше. Я сподіваюся, що вона буде розглянута Радою вже у вівторок і сподіваюся, що вона набере конституційну більшість”, - сказала Кондратюк.

Вона також вважає за необхідне звернутися до Президента Володимира Зеленського та до Ради національної безпеки і оборони з проханням “визначити перелік і терміново застосувати санкції проти конкретних осіб із оточення Лукашенка, а також чиновників, причетних до актів державного тероризму”.

Як заявив на засіданні Погоджувальної ради перший заступник голови фракції “Слуга народ” Олександр Корнієнко, політсила підтримає проєкт постанови щодо звернення до світових організацій з вимогою визнати режим Олександра Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

“Я думаю, що наша фракція великою кількістю голосів підтримає постанову в тій чи іншій редакції”, - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від різних парламентських фракцій 25 травня зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №5560 “Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці”.

Згідно з проєктом постанови, депутати пропонують звернутися до міжнародних організацій із закликом невідкладно обговорити дії білоруської влади стосовно примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання співзасновника опозиційного білоруського телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, а також сприяти невідкладному проведенню розслідування цього інциденту і, "ймовірно, встановленню факту вчинення міжнародного злочину владою Республіки Білорусь".

Крім цього, українські парламентарії мають намір закликати міжнародне співтовариство висловити вимоги до білоруської влади щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Протасевича та інших політичних в’язнів.

23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач. Після екстреної посадки затримали співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні минулого року.

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Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.