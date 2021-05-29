Росія плете павутиння навколо Лукашенка — політолог

Росія намагається використати кризу, в якій опинилася Білорусь через агресивні необдумані кроки Олександра Лукашенка, щоб схилити його до активізації інтеграційних процесів у межах Союзної держави.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Дом" політолог Володимир Фесенко, передає Укрінформ.

На думку експерта, Кремль намагається використати нинішню ситуацію у власних інтересах, отримавши в Білорусі сферу додаткового впливу. Лукашенко ж опирається такій перспективі.

"Але тепер, коли Лукашенко через свої авантюрні дії опинився в ізоляції, в жорсткому системному конфлікті з Євросоюзом, з країнами Заходу, — він сподівається лише на підтримку Китаю та Росії. Росія може скористатися ситуацією, щоб сплести навколо Лукашенка павутиння, з якого він не зможе вибратися, — щоб поступово інтегрувати Білорусь до складу Союзної держави", — резюмував експерт.

Нагадаємо: договір про утворення Співтовариства Росії та Білорусі був підписаний 2 квітня 1996 року, а через рік посилений Договором про Союз Білорусі та Росії. У квітні на переговорах у Москві Путін і Лукашенко вже узгодили 26 "дорожніх карт" з інтеграції країн.