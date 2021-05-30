Зеленський подякував Хорватії за сприяння в інтеграції до НАТО та ЄС

Президент Володимир Зеленський привітав Хорватію з Днем державності та подякував за підтримку територіальної цілісності України й інтеграції до ЄС та НАТО.

Про це глава держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Щиро вітаю дружню Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС. Вірю, що міцне україно-хорватське партнерство має значні перспективи”, - зазначив Зеленський.

Щиро вітаю дружню #Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС. Вірю, що міцне 🇺🇦🇭🇷 партнерство має значні перспективи.@AndrejPlenkovic — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2021

Як відомо, День державності — офіційне свято Хорватії, яке відзначається на згадку про установче засідання першого демократично обраного багатопартійного парламенту 30 травня 1990 року та історичну роль хорватського парламенту у збереженні хорватської державності протягом багатьох століть.

У 2002—2019 роках припадало на 25 червня.

Фото: president.gov.ua