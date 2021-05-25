Хорватія готується послабити карантин і дозволити в’їзд туристів

У Хорватії до 1 червня можуть скасувати певні карантинні обмеження, зокрема, ресторанам можуть дозволити приймати відвідувачів у приміщенні.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ країни Давор Божинович, повідомляє Euractiv.

Також ліміт відвідуваності масових заходів буде збільшено з 25 до 100 осіб, а площа, необхідна для однієї людини, становитиме чотири квадратних метри замість семи тепер, сказав Божинович після засідання урядової групи з управління кризовими ситуаціями.

Окрім цього, голова уряду Хорватії Андрей Пленкович повідомив, що туристи зможуть приїздити до Хорватії ще до 1 липня, але повинні будуть надати або сертифікат про щеплення, або негативний результат ПЛР-тесту, або довідку про одужання від COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 25 травня зафіксовано майже 168 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,4 млн летальних, одужали понад 149,3 млн осіб.