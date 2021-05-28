Польща залишається принциповою у питаннях оцінки агресії РФ - посол

Польща визнає факт агресії Росії щодо України і в публічних заявах своїх представників регулярно нагадує про це світовій спільноті.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у програмі "На самом деле: Крым" телеканалу "Дом".

"Ми не соромимося дивитися на окупацію Криму Росією як на міжнародний злочин. Ми не соромимося говорити про агресію Росії проти України. Ми не соромимося говорити про теракти російських спецслужб на території України", - підкреслив Цізоцький.

Він відзначив принциповість Польщі в питаннях оцінки агресії Росії.

"Ми єдина країна НАТО, яка сусід і України, і найближчий сусід Росії. Ми з Росією давно знайомі. Ми добре одне одного знаємо і нам треба розмовляти чесно, конструктивно. Я впевнений, що ми не побудуємо в Європі стабільний світ проти або без Росії. Але з такою політикою, яку сьогодні реалізує Росія, ніхто нічого не побудує", - заявив Ціхоцький.

Він додав, що Польща готова до діалогу з Росією та наполягає на повазі до міжнародного законодавства, яким російська сторона регулярно нехтує, хоча давала письмові гарантії щодо його дотримання.

"І ми про це чесно говоримо. Ми відкриті до розмови. Нам наступного року головувати в ОБСЄ. Ми готові до розмови з Росією - але до розмови про те, як повернутися до поваги до міжнародних законів, до поваги до договорів, які й Росія підписувала, й ми підписували", - деталізував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, президент Польщі Анджей Дуда 27 травня заявив, зокрема, що деструктивні дії РФ щодо сусідніх країн не можуть нормально сприйматися міжнародною спільнотою, і наголосив, що Росія «не є нормальною країною, це країна-агресор».