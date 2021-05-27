Дуда: Росія не є нормальною країною, це агресор

Деструктивні й агресивні дії Росії щодо сусідніх країн не можуть нормально сприйматися міжнародною спільнотою.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відвідання лінії розмежування між Грузією та Південною Осетією, передає Укрінформ із посилання на PAP.

“Агресивні імперські дії Росії позбавляють людей можливості розвитку, нормального життя, призводять до руйнування держав, до воєнних ситуацій, коли люди гинуть і зазнають поранень. Це дії, на які міжнародна спільнота не може погоджуватися. Росія не є нормальною країною, це країна-агресор, і це добре видно у таких місцях, як тут”, - заявив Дуда.

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Він нагадав, що всупереч міжнародному праву Південна Осетія, а також Абхазія, які є частиною території Грузії, були окуповані Росією.

“Cьогодні те саме відбувається на українських територіях: окуповано Крим, Луганський та Донецький регіони”,- наголосив президент Польщі.

За його словами, такі ситуації повторюватимуться й надалі, якщо міжнародна спільнота на це не реагуватиме.

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Дуда також повідомив, що Варшава активно порушуватиме питання агресії Росії під час Польського головування в ОБСЄ 2022 року, а також у Раді ООН з прав людини, де Польща зараз є членом.