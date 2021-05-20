Польща обіцяє приділити особливу увагу сходу України під час головування в ОБСЄ

Варшава планує приділити особливу увагу ситуації на сході України під час Польського головування в ОБСЄ в 2022 році.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар за результатами українсько-польських політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ обох країн, що відбулися в четвер у Варшаві.

“Ми домовилися про візит на схід України у рамках підготовки Польщі до головування в ОБСЄ. Йдеться про те, щоб вивчити ситуацію на місці і під час головування приділити окрему увагу цим актуальним питанням”, - зазначив Боднар.

Він додав, що йдеться про візит на рівні міністра чи заступника міністра закордонних справ Польщі.

Український дипломат поінформував, що під час консультацій обговорено графік візитів перших осіб обох держав. Він нагадав, що президент РП Анджей Дуда відвідає Україну 23-24 серпня для участі у саміті Кримської платформи та святкуванні 30-річчя незалежності України. Водночас велася мова про можливий візит Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Польщі.

“Є принципова згода на таку зустріч. Чекатимемо від офісу прем’єр-міністра Польщі на конкретну відповідь по даті”,- констатував Боднар.

Дипломат також поінформував, що сторони обговорили проведення конференції щодо реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 6 липня. Він зазначив, що Варшава зголосилася також бути організатором цієї конференції у майбутньому і зараз ведуться перемовини про узгодження цієї дати.

Боднар також повідомив, що у ході консультацій обговорено питання безпекової ситуації, зокрема, протидію російській агресії та дезінформаційних дій Кремля. Крім того, обговорено докладення зусиль щодо протидії реалізації проєкту «Північний потік-2»

“Польща демонструє повну підтримку України у цих питаннях”, - наголосив Бондар.

Як повідомив дипломат, у ході консультацій обговорено також питання економічної співпраці, співробітництва в сферах енергетики, підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, реалізації освітніх проєктів, а також забезпечення прав національних меншин в Україні та Польщі. Сторони також обговорили питання, що стосуються складних історичних питань. Зокрема, йдеться про відновлення місць пам’яті та ведення пошуково-ексгумаційних робіт.

Польську сторону під час консультацій очолював заступник державного секретаря МЗС Польщі Марцін Пшидач, який відповідає у польському зовнішньополітичному відомстві за східну політику.