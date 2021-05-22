Україна хоче отримати від НАТО розуміння чітких перспектив членства – Боднар

Київ хоче від НАТО отримати часові рамки Плану дій щодо членства в Альянсі та власне членства у ньому.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник глави української дипломатії Василь Боднар.

“Ми повинні чітко розуміти часові рамки отримання ПДЧ, а потім і самого членства в Альянсі. Мусимо отримати чітку перспективу, і зараз для цього найбільш оптимальний час. Росія завжди намагатиметься торгуватися із Заходом за Україну. Лише чіткість з боку НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі дасть змогу на практиці мінімізувати російську загрозу”, - наголосив Боднар.

За його словами, Київ вже не влаштовує розповідь, що двері до НАТО для України відчинені.

“Загострення на фронті і концентрація російських військ на кордоні з Україною показали: доки ми не набудемо членства в НАТО, доти Росія погрожуватиме силою або й продовжуватиме застосовувати силу, як це щоденно відбувається на фронті”, - наголосив український дипломат.

Боднар наголосив, що Україна повинна отримати якісь практичні гарантії захисту, а не лише на папері, як Будапештський меморандум. Такою гарантією, наприклад, могла б бути постійна присутність ВМС країн НАТО у Чорноморському регіоні.