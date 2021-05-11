Жовква: Важливо, аби у підсумковій декларації саміту НАТО йшлося про Україну

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква закликав не спекулювати темою формату саміту країн-членів НАТО у червні та наголосив, що важливими є пункти про Україну у підсумковому документі.

Про це він заявив під час виступу на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні говорилося про саміт НАТО, який відбудеться 14 червня. Дійсно, дуже багато спекуляцій навколо формату. Я б не з’ясовував чи не спекулював би, у якому статусі цей саміт буде, зрештою, держави-члени НАТО приймуть остаточне рішення, у якому форматі пройде цей саміт. Важлива та підсумкова декларація, яка, як правило, приймається за результатами кожного саміту НАТО. Це такий великий документ, там може бути до ста пунктів. Важливо, щоб у цьому підсумковому документі НАТО з’явилися позиції щодо України», - зазначив Жовква.

Він додав, що наразі вже триває робота над цим.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ написали, що посли НАТО на останній зустрічі 6 травня затвердили програму саміту, який має відбутись 14 червня, і Україну нібито не запросили до участі у цьому саміті.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу наголосив, що триває діалог з партнерами НАТО щодо залучення України до саміту лідерів держав і урядів країн-членів НАТО.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква висловив сподівання, що в НАТО переглянуть рішення про проведення саміту Альянсу «у вузькому колі» і запросять до участі країни-партнери, серед яких і Україна.