На саміті НАТО обговорять посилення співпраці з країнами-партнерами – Вінніков

Питання посилення співпраці з демократіями, які поділяють погляди Північноатлантичного альянсу, включаючи довготривале особливе партнерство з Україною, буде однією з тем для обговорення на саміті НАТО 14 червня.

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розуміємо, що порядок денний саміту (НАТО 14 червня – ред.) викликав великий інтерес в Україні. Ця зустріч буде короткою, але лідери НАТО матимуть насичений та перспективний порядок денний, в основі якого лежить ініціатива НАТО-2030», - сказав Вінніков.

Він поінформував, що Стратегія НАТО-2030 полягає у зміцненні єдності Альянсу, розширенні підходів до безпеки та зміцненні глобальних партнерських відносин для підтримки міжнародного порядку, заснованого на загальному прийнятті міжнародного законодавства, що наразі підривається такими країнами, як Росія і Китай.

За словами Віннікова, члени Альянсу також планують посилити зобов’язання щодо колективної оборони, включаючи розширення фінансування на основні заходи зі стримування та оборони на території НАТО.

Стратегія НАТО-2030 також стосується розширення підходу країн-членів до безпеки, включаючи загрози, які становлять нові технології та зміна клімату, зазначив голова Представнитцва НАТО в Україні.

«І нарешті, НАТО-2030 буде також про посилення наших партнерств із демократіями, які поділяють наші погляди, включаючи наше довготривале особливе партнерство з Україною та розбудову спроможностей у країнах- партнерах», - сказав Вінніков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 7 травня написала у Фейсбуці, порядок денний саміту НАТО ще не затверджений і формат участі в ньому партнерів, зокрема України, ще визначається.

Фото: Всеукраїнський форум 30