Разумков має намір вакцинуватися власним коштом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що вакцинація проти COVID-19 - це єдиний спосіб зупинити пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

Він також додав, що особисто виступає за щеплення. Разумков, нагадав, що має намір вакцинуватися власним коштом, не навантажуючи державний бюджет.

"Питання не в назві вакцини. Головне, щоб був забезпечений вільний доступ населення до препаратів", - зазначив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 21 травня, в Україні від коронавірусу вакциновано 17 583 особи.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.

Станом на 22 травня в країні лабораторно підтверджено 2 179 988 випадків COVID-19, з них за добу – 4 606.