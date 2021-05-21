Посли ЄС і США радять Україні активніше залучати незалежних експертів до судової реформи

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін та глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас обговорили з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та заступником керівника Офісу Президента Андрієм Смирновим перебіг судової реформи.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі посольства США в Україні.

«Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов'язання дотримуватись рекомендацій Венеціанської комісії щодо гарантування тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих (судових – ред.) органах», - йдеться у повідомленні.

Дипломати зауважили, що незалежні експерти – чи не єдиний спосіб захистити від зловмисного впливу органи, що відповідають за нагально необхідні судові реформи та боротьбу з корупцією, включаючи Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів та НАБУ.

Крістіна Квін та Матті Маасікас зауважили, що для цієї роботи важливо залучити незалежних експертів, які не матимуть конфлікту інтересів, упереджень чи якихось інших завдань, відмінних від захисту громадського порядку на благо усього суспільства.

Як повідомлялося, Євросоюз і США неодноразово наголошували на тому, що реформа судової влади є ключовою в Україні, від її успіху залежить дотримання базових прав людини та верховенство права, захист власності і довіра іноземних інвесторів, а також успіх всіх демократичних перетворень у державі.