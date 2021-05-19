Шлях до НАТО: Кабмін схвалив державну стратегію з комунікації до 2025 року

Кабінет Міністрів схвалив проєкт про стратегію з комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України до 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Сьогодні уряд схвалив проєкт про стратегію з комунікації держполітики євроатлантичної інтеграції України до 2025 року. Держава має прозоро та чітко донести до кожного жителя що ж представляє собою НАТО. І головне: як вхід у НАТО вплине на нашу країну. Лише глибока обізнаність та знання нюансів допоможе зрозуміти, які можливості ми матимемо. Це і є про демократичність", - написав Ткаченко.

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Він зазначив, що довгострокова мета стратегії – шлях до набуття членства України в НАТО. За його словами, після набуття чинності указу, наступним кроком стане розробка плану заходів для втілення в життя цієї стратегії.

Ткаченко повідомив, що попередньо вона реалізуватиметься в чотири етапи: перший та другий етапи пройдуть у 2021-му.

"Вони передбачають її організаційне забезпечення та впровадження. А отже тут і починається всебічне інформування щодо держполітики євроатлантичної інтеграції, про її мету, реформи і очікувані результати. Для цього запустять тематичний вебпортал, сформують пресклуб для дискусій, випустять ряд інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо", - написав міністр.

Він додав, що третій етап (2022—2025 роки) спрямований на інформаційний супровід реформ і заходів євроатлантичної інтеграції, і на даному етапі проводимуть моніторинги для відслідкування ефективності стратегії і виконання програм та планів.

"Фінальний четвертий етап (2025 рік) оцінка ефективності всієї стратегії загалом. Довгоочікувані зміни вже близько. Прийняття даного проєкту їм сприятиме", - наголосив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 7 травня повідомила, що порядок денний саміту НАТО ще не затверджений, визначена тільки дата проведення – 14 червня, і формат участі в ньому партнерів, зокрема України, ще визначається.