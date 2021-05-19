У Раді створили ТСК з розслідування можливої співпраці політиків з Росією

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

За постанову №5243, ініційовану головою фракції партії "Слуга народу" Давидом Арахамією, проголосували 252 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу.

"Головним завданням Тимчасової слідчої комісії є вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги в протиправній діяльності проти України, а також виявлення та запобігання загрозам суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України", - йдеться у пояснювальній записці.

Метою створення ТСК є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність.

Як зазначається, у засобах масової інформації опубліковано аудіозаписи, які свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого Російською Федерацією Криму, питання обміну військовополоненими на тимчасово окупованому Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів, прав та свобод громадян України.

Постановою визначено, що кількісний склад ТСК становить одинадцять народних депутатів.

Головою комісії стала народний депутат з фракції партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, її заступником - представник фракції "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич.

До складу комісії також включено народних депутатів Юрія Мисягіна, Віталія Безгіна, Олександра Мережка, Олександра Завітневича, Олексія Жмеренецького, Святослава Юраша, Олену Хоменко (усі - члени фракції партії "Слуга народу"), Ігоря Гузя (депутатська група "Партія "За майбутнє"), Миколу Люшняка (група "Довіра").

Постановою також визначено строк діяльності ТСК - один рік з дня її утворення.

Звіт комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що така ТСК розслідуватиме справи "вагнерівців" та "плівок Суркова-Медведчука".

Перед цим ВР не змогла утворити Тимчасову слідчу комісію для розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера», яку ініціювала фракція "Голос".

7 вересня 2020 р. на сайті електронних петицій ВР було зареєстровано петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування можливої державної зради у справі «вагнерівців». Станом на 13 вересня петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців "ПВК Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків "ПВК Вагнера", яка була зірвана через імовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 «вагнерівців».

4 вересня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

25 лютого 2021 р.видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі. Розмова датована 2014 роком.

Пресслужба СБУ заявила, що ці записи вивчаються.