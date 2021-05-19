Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт Зеленського про ВРП

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який удосконалює обрання членів Вищої ради правосуддя.

Це рішення підтримало 245 народних депутатів, передає Укрінформ.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, проєкт закону №5068 має на меті внести зміни до законів "Про Регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя".

Зокрема, документ визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради, до складу якої входитимуть три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України.

Визначається також повноваження та порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності та надання органу обрання (призначення) списку кандидатів, рекомендованих для обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя.

Читайте також: Венеціанська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП

У проєкті визначено конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя, а також порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Водночас розділом ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроєкту передбачено здійснення Етичною радою протягом трьох місяців з дня затвердження її персонального складу оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

За результатами такого оцінювання Етична рада може ухвалити рішення про внесення відповідному органу, який обрав члена ВРП, мотивовану рекомендацію про його звільнення.