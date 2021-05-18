Арахамія не прогнозує ротацій у Кабміні до осені

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія не прогнозує до осені кадрових змін в уряді

Про це він сказав під час брифінгу після засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз кажу свій прогноз: до осені не буде жодних міністерських змін. Можуть бути кадрові зміни на великих підприємствах, але міністерських я не передбачаю», - заявив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова партії, перший заступник керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко висловлював припущення, що відставки міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я - це не останні кадрові зміни в уряді. Водночас він не уточнив, яких ще міністрів можуть замінити.

У вівторок, 18 травня, Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка - з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Максима Степанова - з посади міністра охорони здоров'я.