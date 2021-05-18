ДБР завершило слідство у справі Тупицького

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Олександр Тупицький, голова Конституційного Суду, якого Президент звільнив з посади судді КСУ.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Тупицькому інкримінують, що він в жовтні 2018 року з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років підозрюваний неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину, йдеться у повідомленні ОГП.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

29 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 20 травня розгляд скарги Тупицького на його звільнення.