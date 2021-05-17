Чехія планує замінити свого посла в Україні — ЗМІ

Прага планує замінити посла в Україні.

Про це стало відомо виданню Seznam.cz, передає Укрінформ.

Як зазначається, цього тижня Міністерство закордонних справ Чехії має розглянути це питання. За даними Seznam, кандидатом на посаду посла в Києві є нинішній заступник директора Департаменту закордонних справ Празького Граду (відомства президента) Петр Пірунчик. Сам він не підтвердив, але й не спростував інформацію про можливе призначення, пише видання.

Нинішній посол Чехії в Україні кар'єрний дипломат Радек Матула пропрацював у Києві 4 роки.

Читайте також: Кулеба пропонує направити до України висланих з Росії чеських дипломатів

Як зазначається у статті, посада посла в Україні традиційно є однією з найвідповідальніших у чеській дипломатії, і у Київ відправляли завжди досвідчених дипломатів. Крім того, з огляду на ситуацію «можна очікувати зростання стратегічного значення країни, особливо в контексті американсько-російських відносин та нової зовнішньої політики президента Джо Байдена».

З погляду Чехії склад посольства в Києві також має важливе значення через майбутнє головування ЧР у Європейському Союзі, яке Прага перебере на себе влітку 2022 року. Тоді головуючому доведеться приділяти увагу проєктам у межах Східного партнерства, учасницею якого є Україна.

Про ймовірного кандидата видання повідомляє, що Пірунчик досі був лише в одному закордонному відрядженні - на посаді молодшого дипломата - третього секретаря посольства Чехії у Москві. У відомстві президента він працює з 2015 року, переважно його завданням була участь у підготовці чесько-російських консультацій, які мали врегулювати відносини між Прагою та Москвою.

При цьому зазначається, що Пірунчик не єдиний можливий кандидат, і називається ім'я Петра Куберната, який раніше обіймав посаду посла в Люксембурзі та Нідерландах.

Нових послів висуває Міністерство закордонних справ та затверджує уряд, проте вірчі грамоти підписує глава держави. Тож призначення послів часом перетворюється на «перетягування каната» на політичному полі Чехії, йдеться у статті.

У цьому контексті зазначається, що поки уряд Андрея Бабіша залишається на боці східного сусіда, президент Мілош Земан протягом останніх років багато разів висловлював прокремлівську інтерпретацію українсько-російського конфлікту. Він також виступає проти санкцій ЄС, запроваджених проти Росії.

Фото: MZV ČR/MFA CZ