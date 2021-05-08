Зеленський прибув на Луганщину з послами країн G7 та ЄС

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області... Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн «Великої сімки» та ЄС", йдеться у повідомленні

Також зазначається, що глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

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Як повідомлялося, раніше голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас поінформував, що Президент Зеленський разом з послами “Групи семи” в Україні відвідає Луганську область 8 травня.