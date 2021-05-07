Зеленський розповів главам МЗС країн Бенілюксу про безпекову ситуацію на сході України

Президент Володимир Зеленський обговори з очільниками зовнішньополітичних відомств Бельгії, Нідерландів та Люксембургу ситуацію на сході України та підтвердив запрошення керівництву трьох країн взяти участь у Кримській платформі.

Про це йшлося під час зустрічі глави держави з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних та європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес, міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком і міністром закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський, зокрема, подякував міністрам , що вони за власною ініціативою розпочали свій візит в Україну з поїздки на Схід.

«Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру», – зазначив він.

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Президент наголосив, що важливо не лише розв'язувати питання деокупації тимчасово окупованої території Донеччини й Луганщини, а й робити так, щоб ті, хто мешкають на цій території, перетинають контактну лінію, почувалися людьми.

Він детально поінформував міністрів про безпекову ситуацію на Сході, а також про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Зеленський окремо відзначив незмінну позицію країн Бенілюксу на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також практичну допомогу у забезпеченні національної безпеки.

У свою чергу, за даними ОП, високопосадовці Бенілюксу позитивно оцінили послідовне дотримання Україною перемир’я на Донбасі.

Водночас в Офісі Президента підкреслили, що у зв’язку з нарощенням Російською Федерацією збройних сил на кордонах України співрозмовники висловили спільну думку щодо неприпустимості таких дій, адже вони становлять загрозу для загальноєвропейської безпеки та стабільності.

Зеленський закликав країни Бенілюксу підтримати євроінтеграційні прагнення нашої держави, зокрема шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України.

Учасники зустрічі також обговорили питання Кримської платформи. Глава держави підтвердив запрошення керівництву Бельгії, Нідерландів та Люксембургу взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23-24 серпня 2021 року у Києві.

Як повідомлялося, глави МЗС трьох країн 6-7 травня перебувають з візитом в Україні. В його рамках міністри країн Бенілюксу побували в районі проведення ООС на Луганщині, де відвідали КПВВ «Щастя».

Бенілюкс - це політичний, економічний і митний союз у Західній Європі, до складу якого входять три монархії: Бельгія, Нідерланди і Люксембург.

Фото: Офіс Президента