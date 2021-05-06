Ми особисто переконалися, як змінюється Луганщина - глави МЗС країн Бенілюксу

Міністр закордонних та європейських справ Королівства Бельгія Софі Вільмес висловила подяку від усієї делегації країн Бенілюксу та зазначила, що вони особисто переконалися, як змінюється Луганщина, покращуються умови життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що 6 травня, міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн зі спільним робочим візитом відвідали Луганську область.

“Під час зустрічі в облдержадміністрації їх ознайомили з поточною безпековою ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.

Голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай нагадав, що третина території Луганщини є окупованою, а обласний бюджет за обсягом – на передостанньому місці в країні.

«Але дякуючи нашим військовим, які стримують російську агресію, за останні два роки ми зробили позитивний прорив, зокрема, в розбудові інфраструктури. Як приклад, доріг відремонтовано у п’ять разів більше, ніж за попередні шість років», – зазначив очільник Луганщини.

Він наголосив, що обласна влада співпрацює з Європейським та Міжнародним банками реконструкції та розвитку. У багатьох проєктах Луганщина намагається брати участь першою в країні.

Міністр закордонних та європейських справ Королівства Бельгія Софі Вільмес висловила подяку від усієї делегації країн Бенілюксу та зауважила: «Сьогодні ми особисто переконалися, як змінюється Луганщина, покращуються умови життя місцевого населення. Висловлюємо Україні повну підтримку – її територіальної цілісності та суверенітету».

Під час зустрічі заступник Командувача Об’єднаних сил, генерал-майор Едуард Москальов доповів, що керівництво РФ продовжує шукати шляхи дестабілізації обстановки на території України та недопущення реінтеграції тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини. РФ намагається штучно загострити ситуацію в районі проведення ООС за рахунок збільшення обстрілів.

“Наразі чисельність особового складу окупаційних військ становить близько 28 тисяч осіб. Крім того, із початку поточного року значно збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню збоку противника. Загалом зафіксовано 951 відповідне порушення, в тому числі із застосування мінометів та артилерії. Це має на меті провокування українських військ на вогонь у відповідь. Обстрілюються ворогом наші населені пункти і об’єкти інфраструктури – з початку року зафіксовано 15 таких обстрілів. Незважаючи на це, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою”, - йдеться в повідомленні.

По завершенні зустрічі в Сєвєродонецьку міністри закордонних справ країн Бенілюксу оглянули інфраструктуру КПВВ «Щастя».

Як відомо, Бенілюкс - це політичний, економічний і митний союз в Західній Європі, до складу якого входять три монархії: Бельгія, Нідерланди і Люксембург.

Фото: loga.gov.ua