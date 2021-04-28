В Мінреінтеграції розповіли, як досягнути економічного розвитку на ТОТ

Втілення у життя стратегії економічного розвитку Донеччини й Луганщини відбуватиметься на підконтрольній українській владі території вздовж лінії зіткнення, але коли ворог піде, її можна буде застосовувати й на тих територіях, які нині окуповані.

Про це сказав перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський під час онлайн-обговорення «Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей: від слів до справи», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

«Ми вже неодноразово говорили, що цей економічний експеримент стосується насамперед території, яка підконтрольна українській владі, і після виходу України на кордони з РФ у традиційних її суверенних межах, ми можемо ці інструменти також поширювати на ті території, які сьогодні, на жаль, є тимчасово окупованими», - сказав Замлинський.

За його словами, у центрі цієї стратегії стоять інтереси людей, адже вони повинні мати змогу розвиватися, розширювати свої економічні можливості. Для цього держава разом з місцевою владою має створити ту інфраструктуру, де б громадяни могли почувати себе безпечно.

«Щоб можна було відвести дітей в садочок, поки батьки працюють на підприємстві або ведуть свій власний бізнес, для того, щоб комфортно пересуватися якісними дорогами на роботу і так далі. Ми говоримо також про започаткування нових фінансових інструментів, які були б скеровані на стимул надати можливості розвитку, розширення підприємницької спільноти, можливості для самореалізації громадян у бізнес-середовищі. Це ключові індикатори, які ми для себе намітили для реалізації цієї Стратегії», - зазначив чиновник.

Замлинський також прозвітував про поточний етап підготовки проєкту стратегії та подальші кроки її реалізації. Зокрема, він нагадав, що наприкінці 2020 року була затверджена концепція майбутньої стратегії. Крім того, Міністерство спільно з Центром економічної стратегії, експертами, колегами з громадського середовища, з регіональними владами, науковцями вже підготували аналітичний блок для стратегії економічного розвитку, а також ряд інших ініціатив.

«Ми також зробили відповідні заяви щодо стратегічно-екологічної оцінки та вже готуємося до громадського обговорення. Проєкт стратегії економічного розвитку на початку травня 2021 року буде скерований на погодження органам виконавчої влади та різним міністерствам, які причетні до цього процесу. Наступний крок - це розгляд цього документу Кабміном і прийняття його, як стратегічного документа. Тобто, нині ми рухаємося відповідно до того плану заходів, який поставили перед собою наприкінці минулого року і маємо амбітну ціль, що Стратегія реально почне працювати з 1 січня 2022 року. Я переконаний, що спільними зусиллями ми досягнемо успіху в цьому процесі», - резюмував Замлинський.

Читайте також: Стратегія економічного розвитку Донеччини та Луганщини має діяти з 2022 року

Як повідомлялося, віцепрем‘єр-міністр- міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков заявив, що до кінця першого півріччя стратегія економічного розвитку Донеччини й Луганщини буде направлена на затвердження уряду.