Понад 300 родин з Донбасу отримають компенсацію за зруйноване житло — МінТОТ

Наступного року планує збільшити фінансування програми компенсації громадянам України за житло, що було зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ.

Як передає Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, повідомляє пресслужба МінТОТ.

«У планах роботи Міністерства на наступний рік продовжити ті важливі соціальні ініціативи, які ми реалізовували у цьому році. Наприклад, програма, яка вперше запрацювала у 2020 - це компенсація за зруйноване житло громадянам України. Ми вже розпочинаємо виплати 37 родинам, а наступного року ми очікуємо, що компенсацію отримають ще понад 300 родин», - заявив Замлинський.

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Він також відзначив, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла, тож це в жодному разі не виключає подальші дії щодо доказів та відшкодування Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла.

Як повідомили в пресслужбі, Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду», який зараз опрацьовується підрозділами міністерства, після чого буде переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади, науковців, фахівців та Комісії з питань правової реформи.

Окрім того, Замлинський розповів, що міністерство провело інвентаризацію зруйнованих об’єктів спільно з Луганською та Донецькою ОДА: у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318 сімей.

У міністерстві також нагадали, що наразі на розгляді Верховної Ради перебуває проєкт Державного бюджету на 2021 рік, де закладене суттєве збільшення фінансування ініціатив Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Очікується, що бюджет буде приблизно у сім разів більшим, ніж у поточному році, не враховуючи кошти, які надаються міжнародними партнерами через спецфонд у рамках окремих інвестиційних проєктів.

Як повідомлялось, 18 листопада 2020 року відбулися перші засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ в Донецькій та Луганській області, за результатами прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об’єктів зруйнованого житла в Донецькій області та 8 в Луганській.

На початку грудня на засіданні комісії було прийнято рішення про компенсацію ще 10 сім‘ям у Луганській області та 10 сім‘ям у Донецькій.