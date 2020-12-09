Понад 300 родин з Донбасу отримають компенсацію за зруйноване житло — МінТОТ
Як передає Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, повідомляє пресслужба МінТОТ.
«У планах роботи Міністерства на наступний рік продовжити ті важливі соціальні ініціативи, які ми реалізовували у цьому році. Наприклад, програма, яка вперше запрацювала у 2020 - це компенсація за зруйноване житло громадянам України. Ми вже розпочинаємо виплати 37 родинам, а наступного року ми очікуємо, що компенсацію отримають ще понад 300 родин», - заявив Замлинський.
Він також відзначив, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла, тож це в жодному разі не виключає подальші дії щодо доказів та відшкодування Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла.
Як повідомили в пресслужбі, Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду», який зараз опрацьовується підрозділами міністерства, після чого буде переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади, науковців, фахівців та Комісії з питань правової реформи.
Окрім того, Замлинський розповів, що міністерство провело інвентаризацію зруйнованих об’єктів спільно з Луганською та Донецькою ОДА: у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318 сімей.
У міністерстві також нагадали, що наразі на розгляді Верховної Ради перебуває проєкт Державного бюджету на 2021 рік, де закладене суттєве збільшення фінансування ініціатив Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Очікується, що бюджет буде приблизно у сім разів більшим, ніж у поточному році, не враховуючи кошти, які надаються міжнародними партнерами через спецфонд у рамках окремих інвестиційних проєктів.
Як повідомлялось, 18 листопада 2020 року відбулися перші засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ в Донецькій та Луганській області, за результатами прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об’єктів зруйнованого житла в Донецькій області та 8 в Луганській.
На початку грудня на засіданні комісії було прийнято рішення про компенсацію ще 10 сім‘ям у Луганській області та 10 сім‘ям у Донецькій.