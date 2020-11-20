Процес реінтеграції Донбасу розглядається виключно у комплексі з Кримом - МінТОТ

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді «Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги», підготовленої Радою зовнішньої політики «Українська призма», повідомляє пресслужба МінТОТ.

«Логіка необхідності об’єднання кейсів Донбасу та Криму була покладена в основу переформатування структури нашого Міністерства. Ми відійшли від регіональних директоратів, або департаментів, як це було раніше, коли існували окремі напрямки щодо Криму і окремо щодо Донецька з Луганськом. Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об’єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу у напрямку деокупації цих територій», - сказав Яременко.

Він зазначив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

«Звісно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу потребуватиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатись це використати у своїх інтересах для того, аби відвернути увагу від питання Криму задля легітимізації окупації українського півострова», - вважає Яременко.

Він нагадав, що Мінреінтеграції постійно наголошує на необхідності проведення безпечної реінтеграції, що означає вирішення питань безпеки, як перший крок до подальшого врегулювання конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня урядовці презентували єдиний державний підхід щодо деокупації Криму. Спільний документ «Актуальні орієнтири державної політики у зв’язку з тимчасової окупацією РК Крим та м.Севастополя» окреслює єдиний державний підхід до використання термінології, а також позиції щодо найбільш резонансних питань: громадянства, захисту утримуваних осіб, статусу та захисту корінного народу - кримських татар, визначення незаконних органів окупаційної влади, ставлення щодо водопостачання, підходів до політики санкцій тощо.