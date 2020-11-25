Родини 28 в’язнів Кремля отримають по 100 тисяч допомоги – МінТОТ

Родини ще 28 українських громадян, ув'язнених РФ, отримають матеріальну допомогу.

Таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

«Матеріальну допомогу по 100 тис. гривень отримають родини 28 незаконно ув’язнених Російською Федерацією українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами. Таким чином, ще 2,8 млн гривень будуть спрямовані на відповідні виплати», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Російські тюремники посадили в ШІЗО кримського татарина Абдуллаєва з температурою

У жовтні Міжвідомча комісія також виділила по 100 тис. гривень матеріальної допомоги родинам 20 українських громадян, які позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України та знаходяться за ґратами в РФ.

Окрім того, аналогічні виплати отримали троє українських громадян, звільнених з російського полону.