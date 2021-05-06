Глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу відвідали КПВВ «Щастя»

Глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу відвідали КПВВ «Щастя»

Фото
Укрінформ
Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн разом із заступником міністра закордонних справ Василем Боднаром відвідали контрольний пункт в’їзду-виїзду "Щастя".

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері написав Боднар.

“Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу і Нідерландів на КПВВ "Щастя"”, - написав дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, 6-7 травня глави бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії перебувають із спільним робочим візитом в Україні.

7 травня глава МЗС Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України задля стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій в державі.

Фото: @VasylBodnar

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