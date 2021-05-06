Глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу відвідали КПВВ «Щастя»

Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн разом із заступником міністра закордонних справ Василем Боднаром відвідали контрольний пункт в’їзду-виїзду "Щастя".

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері написав Боднар.

“Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу і Нідерландів на КПВВ "Щастя"”, - написав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 6-7 травня глави бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії перебувають із спільним робочим візитом в Україні.

7 травня глава МЗС Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України задля стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій в державі.

Фото: @VasylBodnar