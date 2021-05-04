Із семи відкритих КПВВ повноцінно працює лише «Станиця» - штаб ООС

Із семи відкритих КПВВ у районі проведення ООС повноцінний пропуск здійснюється лише в одному - «Станиці Луганській».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбуці.

"За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил в районі ООС усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування, які працюють щоденно з 08.00 до 16.00. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у контрольному пункті «Станиця Луганська» пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території. Загалом, за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке», де окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю, лінію розмежування перетнули 218 громадян та 55 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас, 155 громадян та 46 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Як зазначається, більшість гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

У штабі ООС повідомили, що російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, представники ДПС України забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

У штабі нагадують, що відповідно до наказу Командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень. Обов’язковою умовою для усіх громадян залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

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Водночас без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній державній владі території, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Для громадян іноземних держав під час перетину лінії розмежування також необхідно мати поліс страхування.

Як повідомляв Укрінформ, від початку доби, 3 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військових немає.

Фото: штаб ООС