З семи КПВВ на сході України повноцінний пропуск здійснюється лише в одному

У районі проведення Операції об’єднаних сил рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в “Станиці Луганській”, - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадують, що усі контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Так, навпроти КПВВ “Новотроїцьке” окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю, зазначають у прикордонслужбі.

Щодо пасажиропотоку, то, за даними ДПСУ, зокрема, у КПВВ “Станиця Луганська” він зменшився у порівнянні з минулим тижнем на 10%. “Зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 6 430 осіб, а на контрольовану територію – 5 503 осіб.

У КПВВ “Новотроїцьке” лінію розмежування перетнули 218 громадян та 55 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 155 громадян та 46 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Окрім того, в ДПСУ розповіли, що російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, нагадують у ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня цього року на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини доставлено понад 50 тонн гуманітарного вантажу. Вантаж - будівельні матеріали - передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста. П'ять вантажівок пройшли через КПВВ «Новотроїцьке».

Фото: facebook.com/DPSUkraine