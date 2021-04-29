Червоний хрести привіз на окуповану частину Донеччини та Луганщини ще 50 тонн гумвантажу

Червоний хрести привіз на окуповану частину Донеччини та Луганщини ще 50 тонн гумвантажу

Укрінформ
На тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини доставлено понад 50 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Сьогодні, 29 квітня, на окуповані Російською Федерацією частини Донецької та Луганської областей шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 55,595 тонни», - ідеться в повідомленні.

Вантаж передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між МКЧХ та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства №51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

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Відтак, 5 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали через КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня на тимчасово окуповані Росією частини Донецької та Луганської областей шість вантажівок доставили гуманітарний вантаж загальною вагою 112,93 тонни.

Фото: www.minre.gov.ua

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