Червоний Хрест доправив в ОРДЛО ще 65 тонн гуманітарної допомоги

Червоний Хрест доправив в ОРДЛО ще 65 тонн гуманітарної допомоги

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Укрінформ
На окуповані Російською Федерацією частини Донецької та Луганської областей України доставили гуманітарний вантаж загальною вагою 65,21 тонни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні, 26 квітня 2021 року, на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 20,16 тонни.

Окрім того, у п‘ятницю, 23 квітня 2021 року, було направлено ще 45,05 тонн гуманітарного вантажу шістьма вантажівками», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, вантаж передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Відтак, 12 вантажівок переправили «гуманітарку», а саме - продуктові набори, медичні товари, через КПВВ Новотроїцьке.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей 7 вантажівок доставили гуманітарний вантаж загальною вагою у 91 тонну, 19 квітня - вантаж загальною вагою 120,96 тонни доставили шістьма вантажівками.

Фото: minre.gov.ua

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