Червоний Хрест доправив в ОРДЛО ще 65 тонн гуманітарної допомоги

На окуповані Російською Федерацією частини Донецької та Луганської областей України доставили гуманітарний вантаж загальною вагою 65,21 тонни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні, 26 квітня 2021 року, на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 20,16 тонни.

Окрім того, у п‘ятницю, 23 квітня 2021 року, було направлено ще 45,05 тонн гуманітарного вантажу шістьма вантажівками», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, вантаж передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Відтак, 12 вантажівок переправили «гуманітарку», а саме - продуктові набори, медичні товари, через КПВВ Новотроїцьке.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей 7 вантажівок доставили гуманітарний вантаж загальною вагою у 91 тонну, 19 квітня - вантаж загальною вагою 120,96 тонни доставили шістьма вантажівками.

Фото: minre.gov.ua