На окуповані території Донеччини та Луганщини доставили понад 100 тонн гумдопомоги

Сьогодні на тимчасово окуповані Росією частини Донецької та Луганської областей шістьма вантажівками доставили гуманітарний вантаж загальною вагою 112,93 тонни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МінТОТ.

Гуманітарний вантаж переданий від усіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства № 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - ідеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

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Гуманітарний вантаж складається з продуктових наборів. Його переправили через КПВВ "Новотроїцьке".

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Україна отримала 1052 вантажі, які були визнані гуманітарною допомогою, найбільше їх надійшло з Німеччини.