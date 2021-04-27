На окуповані території Донеччини та Луганщини доставили понад 100 тонн гумдопомоги
Як передає Укрінформ, про це повідомляє МінТОТ.
Гуманітарний вантаж переданий від усіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.
«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства № 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - ідеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.
Гуманітарний вантаж складається з продуктових наборів. Його переправили через КПВВ "Новотроїцьке".
Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Україна отримала 1052 вантажі, які були визнані гуманітарною допомогою, найбільше їх надійшло з Німеччини.