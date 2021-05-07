Шмигаль обговорив з прем’єром Грузії впровадження стандартів НАТО та протидію коронавірусу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі під час телефонної розмови обговорили питання співпраці, протидію COVID-19 та зміцнення обороноздатності в країнах.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Очільники урядів обговорили розвиток співробітництва, нові напрямки співпраці, протидію поширенню COVID-19 та зміцнення обороноздатності", - йдеться у повідомленні.

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Шмигаль привітав Гарібашвілі з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Грузії в лютому цього року. Він відзначив, що Грузія є одним із важливих партнерів України.

"Ми отримали цілком нові можливості для зміцнення відносин між нашими країнами. Україна й Грузія мають дуже гарні перспективи для розвитку співпраці в галузі логістики, транзиту й торгівлі", — зазначив Прем’єр-міністр України.

Очільник українського уряду запропонував Прем’єр-міністру Грузії відновити роботу Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з економічного співробітництва.

Під час розмови сторони також відзначили важливість посилення обороноздатності країн через запровадження стандартів НАТО та порушили питання протидії COVID-19.

Шмигаль також подякував грузинській стороні за повернення в Україну Надзвичайного й Повноважного Посла Грузії. За його словами, це один із головних кроків для зміцнення двосторонніх відносин. Глава українського уряду додав, що особиста зустріч з Прем’єр-міністром Грузії виведе міждержавні взаємини на новий рівень. Зокрема, Шмигаль підтвердив готовність відвідати Грузію цього року.

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Зі свого боку Гарібашвілі зазначив, що Україна є особливим другом для Грузії, і вони налаштовані надалі розвивати двосторонні партнерські відносини.

Як повідомлялося, у квітні посол Грузії Теймураз Шарашенідзе після майже річної перерви повернувся в Україну.

9 квітня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про необхідність повернення до Києва посла Грузії в Україні, який був відкликаний для консультацій 8 травня минулого року після призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі головою виконкому Національної ради реформ України.

Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями і засудив експрезидента до позбавлення волі строком на 3 роки. Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.