Шмигаль обговорив з прем’єром Грузії впровадження стандартів НАТО та протидію коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.
"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Очільники урядів обговорили розвиток співробітництва, нові напрямки співпраці, протидію поширенню COVID-19 та зміцнення обороноздатності", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль привітав Гарібашвілі з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Грузії в лютому цього року. Він відзначив, що Грузія є одним із важливих партнерів України.
"Ми отримали цілком нові можливості для зміцнення відносин між нашими країнами. Україна й Грузія мають дуже гарні перспективи для розвитку співпраці в галузі логістики, транзиту й торгівлі", — зазначив Прем’єр-міністр України.
Очільник українського уряду запропонував Прем’єр-міністру Грузії відновити роботу Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з економічного співробітництва.
Під час розмови сторони також відзначили важливість посилення обороноздатності країн через запровадження стандартів НАТО та порушили питання протидії COVID-19.
Шмигаль також подякував грузинській стороні за повернення в Україну Надзвичайного й Повноважного Посла Грузії. За його словами, це один із головних кроків для зміцнення двосторонніх відносин. Глава українського уряду додав, що особиста зустріч з Прем’єр-міністром Грузії виведе міждержавні взаємини на новий рівень. Зокрема, Шмигаль підтвердив готовність відвідати Грузію цього року.
Зі свого боку Гарібашвілі зазначив, що Україна є особливим другом для Грузії, і вони налаштовані надалі розвивати двосторонні партнерські відносини.
Як повідомлялося, у квітні посол Грузії Теймураз Шарашенідзе після майже річної перерви повернувся в Україну.
9 квітня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про необхідність повернення до Києва посла Грузії в Україні, який був відкликаний для консультацій 8 травня минулого року після призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі головою виконкому Національної ради реформ України.
Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями і засудив експрезидента до позбавлення волі строком на 3 роки. Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.