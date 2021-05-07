Діалог між Україною та США перебуває на дуже високому рівні - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що діалог між Україною та США сьогодні перебуває на дуже високому рівні, він є дуже змістовним і конструктивним.

Про це Єрмак заявив, підбиваючи підсумки зустрічі Президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

«Сьогодні ми почули від Держсекретаря Блінкена та членів американської делегації запевнення, що Україна була і є стратегічним і дуже важливим партнером і союзником Сполучених Штатів. Ми почули про безумовну підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності», – зазначив керівник Офісу глави держави.

Зокрема, за його словами, Блінкен розповів про ті кроки, які продовжують здійснювати США, щоб зняти напругу, що останнім часом зростала біля українських кордонів через концентрацію російських військ. І хоча Росія під тиском західних партнерів України відвела частину своїх сил, загроза ескалації поки що зберігається.

«Важливо, що ми говорили про те, що нині відбувається з Нормандським форматом і Мінським процесом. Про те, що припинення війни й повернення наших територій є пріоритетом Президента Зеленського та всієї команди. І ми маємо сьогодні підтримку США на цьому шляху», – наголосив Єрмак.

Він заявив, що візит Блінкена в Україну дуже важливий напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця. Зеленський обговорив з держсекретарем прагнення України отримати План дій щодо членства в Альянсі. «І тут ми теж почули про підтримку США. Тому я вважаю, що це дуже успішний, дуже своєчасний візит. Це змістовна бесіда, яка продемонструвала: стосунки між Україною та США перебувають сьогодні на дуже високому рівні й вони розвиваються. Ми бачимо цю позитивну тенденцію», – сказав керівник Офісу глави держави.

Єрмак також відзначив, що держсекретар США надзвичайно добре розуміє проблематику України й ті виклики, що стоять перед нею, що «сьогодні ні Президент, ані міністр закордонних справ, ані прем’єр-міністр не повинні були розповідати йому про ситуацію». Вся делегація – і Блінкен, і Нуланд, і інші члени – дуже гарно розуміються в тому, що відбувається в Україні (в тому числі на сході) та навколо неї.

«Розуміють, що зроблено за останні два роки, яких успіхів Зеленський і команда досягли у просуванні реформ. Тому розмова була абсолютно чітка й дуже змістовна», – підкреслив Єрмак.

Зокрема, за словами керівника ОП, американська сторона висловилася на підтримку ініціативи Президента Зеленського щодо розробки так званого законопроєкту про деолігархізацію.

«Дуже важливо, що наші високоповажні гості зі США з повагою ставляться до того, що Президент і його команда роблять реформи саме для України, українського народу, розуміючи, для чого вони потрібні. Тому все, що робиться з точки зору боротьби з впливом олігархічних і фінансових груп, – безумовно, це викликає підтримку з боку США», – зазначив Єрмак.

Крім того, за його словами, сьогодні обговорювалося питання можливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів.

«Поки що немає конкретної дати зустрічі Зеленського та Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського Президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена», – повідомив керівник ОП.

Він нагадав, що 2021 рік є особливим для України, адже цьогоріч наша держава святкує 30-річчя незалежності: «Тому є велике сподівання побачити президента Байдена в Україні в цьому році».

Керівник Офісу глави держави також додав, що формат зустрічей, які Блінкен мав в Україні, підтверджує, що стосунки між нашими державами будуються на різних рівнях.

«Держсекретар зустрічався з представниками фракцій парламенту, Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ, з Президентом. З боку США ми ще раз почули про безумовну двопартійну підтримку України. І з боку України ми сьогодні побачили на прикладі цих зустрічей, що дійсно цей діалог триває, він є дуже змістовним і конструктивним», – наголосив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня відвідав з візитом Україну.

Фото: Офіс Президента