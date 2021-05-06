Візит Блінкена приведе до певної деескалації - Кулеба

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва є політичним сигналом підтримки України та засобом стримування Росії від подальшої агресії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Так, це (візит Блінкена в Україну – ред.) приведе до певної деескалації, але не до зняття загрози. Це не буде повна деескалація… Вся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі та вздовж кордону України з РФ, мікроскопічно зменшується абсолютно не тими темпами, щоб ми розслаблялися і говорили про деескалацію ситуації», - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що дипломатія – це складна гра. І зараз відбувається «дуже багато різних кроків на різних треках», які стримують Росію і потроху відштовхують Росію від кордону з Україною. І візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена є одним з них, зазначив очільник МЗС.

«Сьогодні на кожній зустрічі держсекретар говорив: «Я тут за дорученням президента Байдена»… Це все було в контексті безпекового порядку денного. Тому сам візит є політичним сигналом і засобом стримування Росії - це абсолютно так», - переконаний Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.