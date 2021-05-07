Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо конфлікту на сході України - Кулеба

Володимир Зеленський під час зустрічі з Ентоні Блінкеном передав на розгляд американської сторони один новий елемент стратегії врегулювання збройного конфлікту на сході України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його на розгляд американської сторони - що можна зробити з Донбасом. Такої прямо комплексної нової стратегії немає, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня», - сказав Кулеба у відповідь на запитання про спільну розробку з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.

Глава МЗС поінформував, що під час візиту Блінкена дуже предметно і конкретно обговорювалося, як США можуть допомогти змусити Росію виконати Мінські домовленості та конструктивно поводитися в «нормандському форматі».

«Склад «нормандського формату» – це інша історія. Навіть не входячи формально до формату, США мають достатньо можливостей допомогти з цим процесом, і останні тижні це продемонстрували», - зазначив міністр.

Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні: «Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю».

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.