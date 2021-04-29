Україна в ОБСЄ закликала Росію виконати рекомендації за Віденським документом

Україна закликає Росію виконати надані державами-учасницями ОБСЄ рекомендації відповідно до зобов’язань РФ за Віденським документом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 квітня.

"Консультації та спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва, скликане 14 квітня у рамках механізму зниження ризиків, чітко продемонстрували високий рівень занепокоєння багатьма делегаціями з приводу небезпечної діяльності Росії. Ми вдячні Шведському головуванню в ОБСЄ за оперативну та професійну організацію цих зустрічей та звітування про їх результати. Ми також дякуємо державам-учасницям за формування конкретних і практичних рекомендацій, які, якщо їх реалізувати, сприятимуть військовій прозорості та регіональній стабільності", - заявив Цимбалюк.

За словами українського посла, усі рекомендації заслуговують на увагу.

"При цьому, ряд цих рекомендацій Російська Федерація могла б виконати вже зараз. Зокрема, російська сторона могла б зробити важливі кроки для деескалації ситуації та ведення змістовного діалогу і конструктивних консультацій шляхом надання детального звіту щодо своєї військової діяльності та відмови від розміщення додаткового озброєння та військової техніки біля кордону з Україною", - заявив він.

Цимбалюк зазначив, що українська сторона взяла до уваги указ МО РФ щодо відведення військ від кордону з Україною і буде уважно стежити за його виконанням. Втім, як зазначив дипломат, наразі важке озброєння та техніка, як і більшість військовослужбовців ЗС РФ залишаються на місцях, а у Чорному морі продовжують залишатися російські десантні кораблі. За його словами, питання щодо цілей, які ставила Росія своїм масштабним переміщенням військ до кордону з Україною, досі залишається без відповідей.

"Рекомендації, надані під час змістовних обговорень на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва, можуть послужити основою для деескалації напруженості, спровокованої військовою діяльністю Росії. Більшість з них залишаються у силі та Російська Федерація має їх конструктивно виконувати", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Він передбачає механізм надання роз’яснень Росією стосовно суттєвого зростання військової присутності ЗС РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях впродовж останніх днів.

14 квітня за запитом України проходило спеціальне спільне засідання директивних органів ОБСЄ – Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва – для розгляду питання концентрації російських військ біля кордону. Країни-учасниці висловили занепокоєння військовою діяльністю РФ біля кордону з Україною та закликали Москву до деескалації, давши низку рекомендацій.

Проте Росія відмовляється виконувати свої зобов’язання за Віденським документом.