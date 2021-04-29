Місія ОБСЄ: Минулої доби на сході України було 365 порушень тиші

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 217 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 148 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 97/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 28 квітня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, зокрема 79 вибухів (7 пострілів, 1 розрив і 71 вибух невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

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Приблизно половина порушень режиму припинення вогню — постріли та черги з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї — сталася південно-західніше окупованої Софіївки (кол. Карло-Марксове) в ОРДО. За оцінкою СММ, ці постріли, ймовірно, були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки.

При цьому, у Місії ОБСЄ вказали на те, що проведення таких навчань "є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року про заборону проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки".

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Більшість вибухів було зафіксовано в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

"У Луганській області Місія зафіксувала 148 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість цих порушень сталася південно-східніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

Фото: AFP