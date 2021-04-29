Разумков відкрив Раду - у залі 245 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту.

У залі зареєструвалося 245 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Засідання Верховної Ради України / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Згідно з порядком денним, на пленарному засіданні у четвер народні депутати першим питанням розглянуть призначення віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Напередодні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав його кандидатуру на цю посаду.

Також заплановано ухвалення проєкту постанови №5426 "Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Документ пропонує передбачити в п'ятницю, 30 квітня, роботу парламентаріїв у комітетах, комісіях і фракціях замість роботи в сесійній залі.

У першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №4555 щодо підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, буде розглянуто законопроєкт №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

Депутати також мають намір розглянути законопроєкт №4265 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

У другому читанні буде розглянуто законопроєкт №4318 "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг".

Законопроєкт №3715 "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)" запланований до розгляду в першому читанні.

На порядку денному також - президентський проєкт закону №4220 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

Окрім того, о 16.00 розпочнеться перше із двох запланованих на четвер позачергових засідань. Згідно з порядком денним, воно буде присвячено розгляду одного питання - проєкту постанови №5382 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

О 16.15 відбудеться друге позачергове засідання парламенту. Порядок денний передбачає розгляд 19 питань. Зокрема, у другому читанні буде ухвалено рішення щодо законопроєкту №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

У першому читанні депутати голосуватимуть за проєкт закону №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

Крім того, у першому читанні буде розглянуто проєкти законів №5157 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень" і №5158 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів".

До включення в порядок денний і ухвалення рішення також запропоновано законопроєкт №5301 пропідтримку літакобудівної галузі щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва.

Як повідомляв Укрінформ, під час попереднього пленарного засідання у середу, 28 квітня, парламентарії ухвалили закон № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Розгляд поправок до нього тривав у Верховній Раді з 16 березня.