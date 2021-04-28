Комітет Ради вирішив не розглядати «мовні» законопроєкти

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив не включати до порядку денного засідання законопроєкти щодо внесення змін до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як передає Укрінформ, про це заступник голови комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук написала у Фейсбуці.

«Вирішили не включати до порядку денного сесії законопроєкти № 4637, 4638-1, 4638-2 щодо внесення змін до статті 57 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – написала Кравчук.

Вона зазначила, що з моменту набрання чинності закону всього один раз суб’єкт господарювання отримав попередження за відмову застосовувати державну мову при обслуговуванні громадян.

«З огляду на те, що питання покарання не стоїть гостро у нашому суспільстві, важливіше саме заохочувати вживання української мови, як про це неодноразово наголошував Президент Володимир Зеленський», – додала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв казав, що законопроєкти №4638, №4638-1, №4638-2, якими передбачається внесення змін до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» треба відхилити.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.