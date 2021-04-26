Разумков підписав закон, який наближає інтеграцію енергосистеми України до ринку ЄС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі” (№3364-1-д), який наближає інтеграцію енергосистеми України до ринку ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Голова українського Парламенту Дмитро Разумков підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі” (проєкт №3364-1-д)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ передбачає впровадження ринку електричної енергії відповідно до положень Третього Енергетичного пакета законодавства ЄС та Енергетичного Співтовариства. Зокрема закон дозволяє сертифікувати НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (independent system operator).

Також закон має на меті спростити процедури експорту-імпорту електроенергії з Україною та країнами ЄС. Документом передбачено створення можливостей впровадження спільних аукціонів на розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Закон направлений на підпис Президенту України.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі” (№3364-1-д) на позачерговому засіданні 15 квітня.