Франція і ФРН відкриті до пропозицій з розширення «Норманді», проблема в Росії – посол де Понсен

Франція і Німеччина відкриті до будь-яких пропозицій щодо розширення нормандського формату, однак вважають основною перепоною для врегулювання збройного конфлікту на сході України відсутність політичної волі Росії.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєен де Понсен під час онлайн-дискусії YES на тему «Загрози безпеці України і що може зробити міжнародне співтовариство», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я знову й знову чую це запитання (про можливість розширення нормандського формату – ред.). Анка Фельдгузен (посол Німеччини в Україні. – ред.) може підтвердити, що ми дуже відкриті до будь-яких пропозицій. Але я маю зауважити, що проблема «норманді» - це проблема не формату, а політичної волі Росії, Москви, і тут ми ставимо великий знак запитання», - сказав де Понсен.

Він додав, що наразі слід продемонструвати, що інший формат може бути більш продуктивним.

«Але ми цілком готові посилити зв’язки і з Сполученим Королівством, і з США та іншими країнами. Наприклад, ми б дуже раділи, якби американська адміністрація призначила нового спеціального представника Держдепартаменту по Україні», - зазначив посол Франції.

У цьому контексті він висловив думку, що це було б дуже позитивною складовою політики США відносно України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британській газеті Financial Times закликав до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році, з метою встановлення миру на сході України, а також до посилення ролі США, Великої Британії та Канади у припиненні конфлікту.