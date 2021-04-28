Венедіктова — про новий закон: Тепер ми зможемо притягти до відповідальності «втікачів»

Ухвалення закону щодо заочного кримінального переслідування забезпечить справедливість і невідворотність покарання за злочини проти Майдану.

Як передає Укрінформ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала у Фейсбуці.

“Заочному кримінальному переслідуванню – бути!”, - наголосила Венедіктова і подякувала Верховній Раді за ухвалення закону.

“14 статей Кримінального процесуального кодексу змінено, щоб забезпечити справедливість і невідворотність покарання за масові злочини проти Майдану під час Революції Гідності, економічне знекровлення держави через розкрадання її майна, за зраду інтересів України, за воєнні злочини. Більшість підозрюваних в таких злочинах залишили територію України і втекли на окуповані території чи до країни-агресора, щоб уникнути кари за свої дії. Тепер ми зможемо їх притягувати до відповідальності", - наголосила Венедіктова.

За її словами, ці зміни потрібні не тільки прокурорам і слідчим, їх чекали родини героїв Небесної Сотні, сім’ї загиблих захисників.

"Руки закону можуть нарешті дотягнутися до ватажків та учасників підконтрольних РФ незаконних збройних формувань. Серед найбільш відомих - бойовики з позивними "Бєс" та "Стрєлков", які вчиняли розправи над полоненими в окупованих містах Донеччини. Відповідатимуть за тортури в донецькій в’язниці "Ізоляція" і ті, хто мордував і знущався з українців у цій катівні. Ми можемо сподіватись на заочний судовий розгляд щодо тих, хто веде агресивну війну проти України - російських генералів, зокрема причетних до організації Дебальцівського та Іловайського котлів, збройного захоплення півострова Крим”, - заявила генпрокурор.

Венедіктова підкреслила, що нові норми дозволять рухатися далі в рамках спеціального розслідування в зупинених кримінальних провадженнях, зокрема щодо підозрюваного у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. Ця особа з червня 2014 року перебуває в міжнародному розшуку, а нині є "штатним радником" кількох так званих "міністрів уряду ДНР".

Окрім того, вона зауважила, що закон дозволить антикорупційним органам притягнути до відповідальності осіб, причетних до топ-корупції за часів президентства Віктора Януковича і тих, які перебувають у санкційних списках Євросоюзу.

“Тепер завдання правоохоронців – в рамках спеціального досудового розслідування та заочного судового розгляду відповісти на запит суспільства на справедливість, якої воно чекає від 2014 року”, - додала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, що вчинили злочини і переховуються від правосуддя за межами України чи на окупованих територіях.

Закон передбачає внесення змін до ст. 281 Кримінального процесуального кодексу, якими пропонується визначити дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного: якщо його місцезнаходження невідоме, а також якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Закон дає змогу судам розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук.

Зміни до КПК передбачають, що у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження пропонується визначити: ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук.