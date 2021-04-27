Розстріл Майдану: суд відклав справу про заочне слідство щодо Януковича

Печерський районний суд міста Києва відклав розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі щодо організації розстрілів активістів Євромайдану щодо колишнього президента Віктора Януковича на 12 травня.

Про це оголосила головуюча суддя Тетяна Ільєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оголошується перерва у судовому засіданні до 12 травня на 14:00», - сказала Ільєва.

Під час засідання у вівторок суд розглядав клопотання сторони захисту.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня минулого року Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.